Gaviões da Fiel entra no Anhembi homenageando o ex-presidente Lula

Sexta escola a desfilar na passarela do samba paulistana na segunda noite dos desfiles do Grupo, a Gaviões da Fiel iniciou sua apresentação às 5h07 desta manhã de domingo, 19, no Anhembi. A escola compara a trajetória do ex-presidente Lula com a vida de muitos brasileiros. Veja a musa da Gaviões da Fiel do Carnaval JT 2012.

A ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, chegou às 2h10 ao camarote que a escola Gaviões da Fiel colocou à disposição da família e amigos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sambódromo do Anhembi. A escola corintiana homenageia o ex-presidente em seu desfile e Marisa Letícia vai representá-lo, já que os médicos impediram Lula, que está em tratamento contra o câncer, de participar do evento.

Marisa Letícia revelou que esta é a primeira vez que desfila numa escola de samba. Ainda assim, garantiu que não está nervosa por representar o marido. Ela contou que Lula está triste por não poder comparecer à homenagem e disse que ele vai acompanhar a apresentação da escola. “Ele ficou muito triste, mas va assistir pela TV”, afirmou.

Segue abaixo o samba-enredo da Gaviões da Fiel:

VAI MEU GAVIÃO…

CANTANDO A SAGA DO MENINO SONHADOR

UM FILHO DO SERTÃO, CABRA DA PESTE… IRMÃO

QUE DEUS PAI ILUMINOU!

TROUXE NO SANGUE A CORAGEM, A FÉ

O PODER REGENDO SEU DESTINO!

NA CIDADE GRANDE A ESPERANÇA… O FUTURO PROMISSOR!

TRAÇOU SEU CAMINHO

CRESCEU FOI À LUTA… PRÁ VENCER

E O SONHO SE TORNA REAL

LUIZ INÁCIO O OPERÁRIO NACIONAL!

COMPANHEIRO FIEL… POR LIBERDADE

NA CORRENTE DO BEM… CONTRA A MALDADE! BIS

ELO FORTE DA DEMOCRACIA

A LUZ DA NOSSA ESTRELA GUIA!

VIU… NO CORAÇÃO DO BRASIL

TANTA DESIGUALDADE

O RETRATO DA REALIDADE

A UTOPIA BUSCANDO A DIGNIDADE!

SOLTA O GRITO DA GARGANTA E VEM COMEMORAR

A SOBERANIA POPULAR

FELICIDADE…

O POVO UNIDO VENCEU

A CIDADANIA RESPLANDECEU

UMA NOVA ERA ACONTECEU!

EU SOU DA NAÇÃO… SOU VALENTE E FESTEIRO

CORINTHIANO LOUCAMENTE APAIXONADO! REFRÃO

EM ORAÇÃO A SÃOJORGE GUERREIRO

PEÇO QUE O BRASILEIRO SEJA SEMPRE ABENÇOADO!

