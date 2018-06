Ivete enfrenta chuva e brinca com Neymar

Tiago Décimo, de O Estado de S.Paulo

À frente do Bloco Coruja, que desfila no Circuito Osmar (Campo Grande) neste domingo, 19, Ivete Sangalo enfrentou chuva no início do desfile, mas não deixou a parte “aberta” do trio, na parte da frente do veículo. Sob um guarda-chuva transparente e com um vestido colorido, homenageando o Oriente, a cantora comandou a festa dos integrantes do bloco e da pipoca, com sucessos como “Acelera Aê”.

Ainda na Praça do Campo Grande, início do percurso, Ivete brincou com o craque Neymar, do Santos, que acompanha desde a noite de ontem o carnaval de Salvador junto com o meia Lucas, do São Paulo, e hoje assiste aos desfiles de um camarote. “Sou presidenta da Bahia e Neymar vai ser meu ministro”, disse. Logo depois, a cantora convidou o paraibano Genival Lacerda para participar da apresentação. Juntos, cantaram “Severina Xique-Xique” e “De quem é esse jegue?”.

