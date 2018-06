ROBERTA PENNAFORT – Agência Estado

A cantora Marisa Monte já está pronta no abre-alas da Portela, segunda escola a desfilar no grupo Especial, à espera de Paulinho da Viola, com quem vai dividir “a honra de estar junto da águia (símbolo da escola)”. “Não tenho palavras. Já perdi as contas de quantas vezes desfilei na Portela. Para mim, é sempre bom”, disse a cantora que torce pela escola desde criança por ser filha de portelense.

Marisa vem vestida de baiana, já que o enredo homenageia o estado da Bahia, falando de suas festas populares, seu sincretismo religioso e pontos turísticos. Marisa elogiou o samba enredo, que está entre os mais bem criticados desde Carnaval. “Eu gosto de samba enredo, inclusive já gravei. Este aqui está na boca do povo. Quero ver como vai ser na boca do povo da Sapucaí”. Ela brincou que vai tentar sambar no alto do carro. “Mas vai ser difícil”, ressalvou.