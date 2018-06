Mocidade Alegre, com a Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, entra no Anhembi

Após sofrer um incêndio no barracão, no início do ano, e ter dois carros alegóricos danificados, a escola Mocidade Alegre teve que correr contra o tempo e entrou no sambódromo do Anhembi dando destaque à obra Tenda dos Milagres, livro escrito por Jorge Amado em 1969.

É a terceira escola a desfilar no segundo dia de apresentações do Grupo Especial de São Paulo. O desfile teve início à 1h15 desta madrugada de domingo, 19. Veja a musa da Mocidade Alegre do Carnaval JT 2012.

“A temática afro faz parte do passado de glórias da Mocidade Alegre e, em 2012, mantendo o perfil inovador e arrojado de fazer carnaval, também prestará uma saudosa homenagem a ele que é símbolo de defesa da cultura afro-brasileira, nosso consagrado escritor Jorge Amado, e com isso conquistamos o privilégio de pertencer ao circuito oficial de comemorações de seu centenário”, comentou a presidente da agremiação, Solange Bichara.

A Mocidade, que está em jejum de título desde 2009, faz um desfile com 3.500 componentes, 25 alas e cinco alegorias. Os destaques da escola são os atores Cassio Scapin e Nil Marcondes, além de Aline Oliveira, rainha de bateria.

Segue abaixo o samba-enredo da Mocidade:

O rufar do tambor vai ecoar

Tenho sangue guerreiro, sou Mocidade! REFRÃO

A luz de Ifá vai me guiar

Ojuobá espalha axé, felicidade!

Kaô kabecile

Kaô, meu Pai Xangô!

Ouça o clamor de Ojuobá

É fogo! É trovão! É justiça!

E assim, cruzando o mar de Yemanjá

Aponta o seu oxé a nos guiar

Raiou o sol da liberdade a quebrar correntes

E nessa terra o negro vence

Com a proteção do rei de Oyó

Contra o preconceito ao seu povo

Conduz a mão que escreve um mundo novo

No Pelô… Salve a Bahia de São Salvador

Eu vou à capoeira, meu amor REFRÃO

Morada dos milagres, devoção e fé

Um grito de igualdade… Axé!

É magia…

Na mistura de raças surgiu

A pele morena, linda é a cor do Brasil

Na crença, um traço cultural

E pelas ruas o povo a cantar

É arte popular que faz emocionar, o Afoxé a embalar

No Ylê a sua luz brilhou

A mão de Mãe Senhora o consagrou

Eternizado, é coroado Obá de Xangô

Jorge… Orgulho da nação

Amado… Em cada coração

Feliz, o povo canta em oração!

(COM DAIENE CARDOSO, DA AGÊNCIA ESTADO)