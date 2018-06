Nenê de Vila Matilde e Acadêmicos do Tatuapé sobem para o Grupo Especial

A Nenê de Vila Matilde, tradicional escola do carnaval paulistano, ganhou o título da divisão de acesso e deve se apresentar no Grupo Especial em 2013.

Em segundo lugar, ficou a Acadêmicos do Tatuapé, que também deve ter vaga e, assim como a Nenê e as cinco primeiras colocadas do Grupo Especial, deve participar, nesta sexta-feira, 24, no Desfile das Campeãs.

Grupo Especial. Segundo Luiz Sales, diretor da SPTuris, a Mocidade Alegre deve ser a campeã do carnaval de São Paulo em 2012. De acordo com a assessoria de imprensa da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, o anúncio deve ser feito amanhã, mas eles não confirmam a escola como campeã.

com informações de Daniel Zanchetta