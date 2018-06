Mocidade Independente de Padre Miguel entra na Sapucaí

A Mocidade Independente de Padre Miguel é a quarta escola a desfilar na primeira noite de apresentações das escolas do Grupo Especial do Rio. A escola entra na Sapucaí homenageando Cândido Portinari. Comissão de frente da escola é um esboço da obra de Portinari. A ala “Guerra e Paz”, do último setor, vem coreografada. São 41 alas e 8 alegorias. Segue abaixo o samba-enredo da Mocidade:

Titulo: “POR TI, PORTINARI, ROMPENDO A TELA, A REALIDADE”

Autores: Diego Nicolau – Gabriel Teixeira – Gustavo Soares

Intérprete: Luizinho Andanças

EU GUARDEI

A MAIS LINDA INSPIRAÇÃO

PRA EXALTAR EM TUA ARTE

A BRASILIDADE DE SUA EXPRESSÃO

DESPERTA GÊNIO PINTOR

MOSTRA TEU TALENTO, REVELA O DOM,

DEIXA A ESTRELA GUIAR,

FAZ DO FIRMAMENTO SEU ETERNO LAR.

SOLTO NO CÉU FEITO PIPA A VOAR,

QUERO TE VER QUAL MENINO FELIZ,

PLANTA A SEMENTE DO SONHO EM VERDE MATIZ.

EMOÇÃO ME LEVA.

LIVRE PINCEL A DESLIZAR,

VOU NAVEGAR, DESBRAVADOR,

UM ERRANTE SONHADOR.



VOAR PELAS ASAS DE UM ANJO

NUM CÉU DE AZULEJOS, PEDIR PROTEÇÃO.

VIDA DE UM RETIRANTE

NO SOL ESCALDANTE QUE QUEIMA O SERTÃO.

MOINHOS VENCER, HISTÓRIAS DE AMOR,

RISCAR POESIAS EM LÁPIS DE COR.

VOCÊ QUE DO MORRO FEZ VIDA REAL,

PINTOU NOSSOS LARES NUM LINDO MURAL,

VOCÊ, RETRATANDO A ALMA, SE FEZ IDEAL.

MEU SAMBA CANTA MENSAGENS DE “GUERRA E PAZ”,

SEU NOME SERÁ IMORTAL EM NOSSO CARNAVAL.

É” POR TI” QUE A MOCIDADE CANTA,

PORTINARI, MINHA AQUARELA

ROMPENDO A TELA, A REALIDADE

NAS CORES DA FELICIDADE