‘Mulheres que brilham’ é o enredo da Vai-Vai

A atual campeã do carnaval vai contar a história da mulher da avenida. Falando de Eva à mulher moderna, a Vai-Vai deve começar seu desfile por volta das 2h15.

Veja o samba-enredo da Vai-Vai:

Mulheres que brilham – A força feminina no progresso social e cultural do País

Autores: Zeca do Cavaco, Ronaldinho FDQ, Afonsinho BV, Valter Camargo e Evaldo “SEAN”

Intérprete: Wander Pires

Bixiga é alegria, é “bom brilhar”

Gira a porta bandeira

Rodam minhas baianas

Vêm que o show vai começar

A mão de deus abençoou o meu cantar

Fonte de inspiração

A essência de adão

Luz para o meu caminhar

A duras penas prosseguiu a lutar

Na graça da india faceira

Com a força da negra guerreira

A realeza de grande brio

Aos olhos do regente do brasil

Ora ie ieo mamãe oxum

Liberdade!!!

Soam os tambores quilombolas

Um sonho que virou realidade (ora ie ieo)

E hoje, tão linda e tão bela

Toda passarela a te exaltar

És música, poema

Arte a me fascinar

Te vejo nas ruas

Nos bares, esquinas

És como as estrelas bordando o luar

1001 faces no mundo a brilhar

Senhora da vida

Guerreiras na lida

Hoje és presidente e me rendo a teus pés

Prá sempre te amarei “mulher”

