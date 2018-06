“Nós avisamos que tinha jurado comprado” diz presidente da Vai-Vai durante confusão

No início da divulgação das notas do último quesito, Comissão de Frente, na apuração da do desfile das escolas de samba de São Paulo, representantes das agremiações Vai-Vai, Camisa Verde e Branco e Gaviões da Fiel se dirigiram ao palco onde estavam os jurados dizendo “agora o bicho vai pegar”. Foi quando um dos torcedores invadiu o palco e rasgou o papel com as notas.

Segundo Neguitão, presidente da Vai-Vai, a confusão teria acontecido devido a escolha de um dos jurados. “Nós avisamos a Liga (Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Ligasp) que tinha jurado comprado que beneficiaria a Mocidade. Preudicaram a Vai-vai e outras agremiações”, afirmou o presidente.

Por causa da confusão, Serginho, presidente da Liga, avisou que, se as notas não forem recuperadas, a apuração será mantida até o momento da invasão. Dessa forma, a Mocidade Alegre será a campeão do Carnaval 2012.

com informações de Cristiane Bomfim