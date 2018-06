Ouça marchinhas e antigos sambas-enredo do Rio de Janeiro

Foliã joga confetes em festa de carnaval de 1961 – Foto: Arquivo/AE

As marchinhas tiveram seu auge entre os anos 30 e 60, mas continuam animando multidões nos carnavais de rua espalhados pelo Brasil. Melodias como ‘Mamãe Eu Quero’ e ‘Alah-lá-ô’ são sempre lembradas pelos foliões.

Antigos sambas-enredo do Rio de Janeiro, como os clássico ‘É Hoje’, da G.R.E.S Ilha do Governador, e ‘Peguei um Ita no Norte’, da G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, também são cantadas quando chega o carnaval.

Ouça as playlists que o Território Eldorado criou para relembrar algumas marchinhas e sambas-enredo cariocas.

