Renascer de Jacarepaguá abre primeiro dia de desfiles do Rio

Contando a história do artista plástico Romero Britto, a Renascer de Jacarepaguá acabou de entrar na Marquês de Sapucaí levando muita cor para a avenida.

Acompanhe o samba-enredo da escola:

O artista da alegria dá o tom na folia

Autores: Claudio Russo, Adriano Cesário, Fabio Costa e Isaac

Intérprete: Rogerinho Renascer

Esse dom que faz o artista imortal

É luz do céu para pintar

A renascer no carnaval

O faz buscar em cada cor o infinito

Acreditar romero brito

Que deus mora na inspiração

Em páginas arte que viu

O inverso se abriu, presente de irmão

Contraste que se refletiu

Universo do artista, outra direção

Nas cores de sua aquarela

Valores brincando na tela

Aquele abraço desenhar

Gira o compasso eu quero outra vez sambar

Sensibilidade, pop arte ao mundo espalhou

Sorrir é brilhar,

Dar ao papel a emoção que seduz

Eu sei que a arte vai reinar

Tal qual as telas na cidade luz

Do alto do morro o redentor abraça o gênio

Que hoje repinta esta cidade

Moleque recife é saudade

Há tantos meninos assim

Querendo um sonho,

Na liberdade das cores sem fim

Pintor d’ alegria, calor da emoção

Pintou renascer no meu coração

No tom da folia vou me apresentar

Na galeria jacarepaguá

