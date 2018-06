Renascer de Jacarepaguá conta a história do artista plástico Romero Britto na avenida

A Renascer de Jacarepaguá começou o desfile às 21h15 na Marquês de Sapucaí utilizando os traços, os desenhos e as cores fortes que são características do trabalho de Romero Britto, tema do enredo da escola no carnaval de 2012.

Enormes latas de tinta incrementavam a coreografia da comissão de frente e tinham letras que formavam o nome da escola, enquanto os desenhos mais famosos do artista pernambucano decoravam as peles de alguns instrumentos da bateria.

O homenageado, o recifense Romero Britto, veio no último carro alegórico da escola, com decoração inspirada no nordeste brasileiro.

