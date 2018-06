Sambódromo do Rio ainda recebe reparos ante do desfile

ROBERTA PENNAFORT E MÔNICA CIARELLI – Agência Estado

Rio, 9 – Faltando apenas vinte minutos para o início dos desfiles do grupo Especial do Rio, ainda havia funcionários trabalhando no Sambódromo. Em alguns setores, estavam sendo fixados tablados de frisas. As cadeiras que foram instaladas esta tarde já estão no lugar.

Por volta das nove da noite, no setor 6, ainda era possível notar ausência de algumas cadeiras. Nos setores 6 e 8, operários trabalhavam na abertura de saídas de emergência.

Mais da metade da arquibancada do Sambódromo já está cheia para a passagem da Renascer de Jacarepaguá, primeira escola a desfilar. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, só daria entrevista sobre o problema dos atrasos nas frisas depois da passagem da escola.

Mais cedo, o presidente da Riotur, Antonio Pedro Figueira de Melo, culpara a Liga Independente de Escolas de Samba (Liesa) pela demora na finalização das frisas que causou revolta ontem entre os que pagaram pelos lugares para ver as escolas do grupo de Acesso. A Liga, por sua vez, jogou a culpa na empresa contratada para o serviço, que não conseguiu terminá-lo no prazo estabelecido. As frisas, ao contrário das arquibancadas, ainda estão vazias.

A Renascer de Jacarepaguá vai homenagear o pintor Romero Britto em seu desfile. O pintor, que mora nos Estados Unidos, prometeu trazer celebridades que estão entre seus clientes, como a cantora Shakira e o ator John Travolta.