São Clemente abre segunda noite de desfiles no Rio

A São Clemente, que abre a segunda noite de desfiles no Rio de Janeiro, leva os grandes musicais para a Marquês de Sapucaí. Algumas das alas representam famosas encenações como ‘Chorus Line’, ‘Victor ou Victória’, ‘Os Miseráveis’ e a brasileira ‘Ópera do Malandro’.

Acompanhe o samba-enredo da escola:

Uma aventura musical na Sapucaí

Autores: Ricardo Góes, Grey, Serginho Machado, Marcos Antunes, FM, Guguinha, Vania Soares e Flavinho Segal

Intérprete: Igor Sorriso

Prepare o seu coração

É pura emoção

A sirene acabou de tocar (u-lá-lá)

A orquestra começou

E entoou o meu cantar

Um violino anuncia

Vem viajar na magia

Do meu cabaré, com samba no pé

Vem exibir, pode aplaudir

Será que é sonho meu?

“Sucesso aqui vou eu”

Põe a máscara pra mim

Vem comigo a hora é esta

Não sei viver sem você

És o artista, faz a nossa festa

De tudo aconteceu

Puxa! Aqui paris é avenida

Hoje o malandro sou eu

Vi a tristeza feliz da vida

Dei um susto o fantasma sumiu (búuu)

Sou irreverente

Se o samba empolgou, virou carnaval

Nossa aventura musical

Noviça dançou, ao som da canção

E conquistou meu coração…

Tem bububu no bobobó

Sem sassarico é o “ó”

Bumbum de fora, pernas pro ar

Bravo! A São Clemente vai passar