São Clemente leva a música clássica para a Marquês de Sapucaí

Com um enredo sobre os grandes musicais, a São Clemente entrou às 21h20 na avenida, abrindo, assim, o segundo e último dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Musicais como O Fantasma da Ópera, A Noviça Rebelde, A Gaiola das Loucas e Victor ou Victória foram lembrados no desfile que também deu destaque para as encenações brasileiras, como a Ópera do Malandro.

A escola também veio com uma inovação. Um violinista, que acompanhava a escola, teve seu momento de destaque, quando, com as paradinhas da bateria, foi possível ouvir apenas o seu instrumento na avenida.

Veja os destaques do desfile da São Clemente:

