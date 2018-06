Tom Maior entra na passarela do Anhembi com “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade”

Sétima e última escola a desfilar neste segundo dia de apresentações do Grupo Especial de São Paulo, a Tom Maior ganhou a passarela do samba paulistano às 6h20 desta manhã de domingo, 19. Veja a musa da Tom Maior no Carnaval JT 2012.

A escola, que está desde 2005 no Grupo Especial, pede aos anjos que salvem a humanidade, exalta a pacificação da comunidade e faz homenagem ao ex-presidente Marquinho, já morto.

Segue abaixo o samba-enredo da Tom Maior:

VEM NESSA AMOR… VERMELHO E AMARELO

SUMARÉ CHEGOU!

A NOSSA BATERIA HOJE VAI DAR UM SHOW

É SENSAÇÃO, VAI TE LEVAR

NA PROTEÇÃO DE UM EXÉRCITO CELESTIAL

ARCANJOS DA CORTE DIVINA

TOCANDO O SEU CORAÇÃO, MAIS AMOR VIOLÊNCIA NÃO

A LUTA DA NATUREZA PRA NÃO SUCUMBIR

CHEGA DE AMBIÇÃO DE POLUIR, ISSO NÃO PODE SE PROFETIZAR

E A PAZ QUE EU SEMPRE SONHEI NÃO PODE ACABAR

É TEMPO DE MUDAR, SOMOS TODOS IRMÃOS

E DE MÃOS DADAS VAMOS JUNTOS NESSA UNIÃO BIS

FAZER O BEM, SEM DISTINÇÃO, POR ONDE FOR…

PAZ E AMOR

A ESPERANÇA DE UM NOVO AMANHECER

É A CRIANÇA, ABENÇOADO SER

SE CUIDARMOS BEM DARÁ BOM FRUTO

CIDADÃO DE FÉ, FRATERNO E JUSTO

DE BOA VONTADE, FEITO POUCOS

QUE SEMPRE LUTARAM PELOS OUTROS

ESTRELA, NO CÉU A BRILHAR

O SAMBA NÃO TE ESQUECERÁ

LINDA TRAJETÓRIA, DE SONHOS E GLÓRIAS

UM “MARKO” EM NOSSA HISTÓRIA

VAI CLAREAR CHEGOU A EMOÇÃO

VAI LEVANTAR POEIRA DO CHÃO REFRÃO

EM TOM MAIOR VOU CONQUISTAR SEU CORAÇÃO