União da Ilha mistura ‘chá com cachaça’ no carnaval

Com enredo sobre Londres, a União da Ilha foi a segunda escola a desfilar por volta das 22h45 desta segunda-feira, 20. Depois de também ter sofrido com o incêndio na Cidade do Samba no carnaval de 2011, a escola veio muito criativa e colorida na avenida.

Brincando com características marcantes da cultura inglesa, o samba da escola dizia que iria “botar molho inglês na feijoada” e “misturar chá com cachaça”. Assim, a agremiação criou uma relação divertida entre os dois países que sediam as próximas Olimpíadas: Inglaterra, em 2012, e Brasil, em 2016.

Personagens clássicos da arte britânica, como Alice, de ‘Alice no País das Maravilhas’, o detetive Sherlock Homes, Carlitos, de Charles Chaplin, e os Beatles, também foram lembrados pela União da Ilha.

Veja alguns destaques do desfile da União da Ilha:

