Unidos de Vila Isabel leva Angola para a Sapucaí, empolga e fecha primeiro dia de desfiles do Grupo Especial

A sétima e última escola a deixar a passarela do samba carioca na primeira noite de desfiles, a Unidos de Vila Isabel fez um desfile bonito para quem amanheceu na Sapucaí.

A escola levou a Angola para a avenida, mas a África desenhada pela Unidos foi ofuscada pelas alegorias da Beija-Flor que, ao reverenciar São Luís, capital do Maranhão, também lembrou do continente no Carnaval 2012.

No final do desfile, as alas ainda dançavam e se misturavam na Apoteose, com os componentes muito emocionados e animados pela apresentação na Marquês de Sapucaí.

A agremiação viveu alguns minutos de tensão com um dos carros alegóricos que teve dificuldades para deixar a dispersão, obrigando os componentes a diminuir o ritmo das passadas para não embolar as alas.

A intenção do desfile deste ano, com o tema Angola, não era mostrar um país com problemas e levar tristeza dentro do samba, mas sim cantar a liberdade.

A Vila Isabel já ganhou dois títulos do carnaval carioca.

