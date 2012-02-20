Unidos do Porto da Pedra entra na Sapucaí e canta a origem do iogurte

Estadão
20 Fevereiro 2012 | 03h12
Quinta escola a entrar na Sapucaí na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, a Unidos do Porto da Pedra vem com 32 alas, 7 alegorias e 3.800 componentes e canta a origem do iogurte, dando ênfase à principal matéria-prima, o leite, e os demais derivados dele. Em 1985, a Porto da Pedra passou de bloco para escola.
Segue abaixo o samba-enredo da Porto da Pedra:
Título: “DA SEIVA MATERNA AO EQUILÍBRIO DA VIDA”.
Autores: Vadinho – Fernando Macaco – Tião Califórnia – Cici Maravilha –Bento – Denil – Oscar Bessa
Intérprete: Wander Pires
POEMA À VIDA E AO SEIO JORRANDO AMOR
A SEIVA MATERNA,
MEU PORTO DA PEDRA ALIMENTOU
HERA GERA O CAMINHO DAS ESTRELAS
MÃE LOBA AMAMENTOU O GRANDE IMPÉRIO
MISTÉRIO NO DESERTO DA SOLIDÃO
O MERCADOR VIU A TRANSFORMAÇÃO
DO LEITE EM PRIMEIRA IGUARIA
A FÉ SE ENVOLVEU E FOI SABOREAR
NA HISTÓRIA, A HUMANIDADE VIVE A CULTUAR
A DÁDIVA QUE FEZ O ANIMAL SAGRADO
FERMENTOU FARTURA E SABER
FONTE RICA DE PRAZER
NO CALOR DESSA RECEITA, DEIXA PROVAR
A COMBINAÇÃO PERFEITA AO PALADAR
A ESSÊNCIA É DERIVADA DA MISTURA DOS SABORES
É NO MEL QUE SE ADOÇA A MAGIA DESSAS CORES
SEGUIU O ALIMENTO VENCENDO BATALHAS
ESSE DOCE SABOR PELO MUNDO
COM O TEMPO ROMPENDO MURALHAS
BRILHOU A LUZ DA CIVILIZAÇÃO
PELOS MARES NAVEGOU
EMBALANDO A EVOLUÇÃO
LEVEZA, O EQUILIBRIO SE TRADUZ EM BELEZA
DO DIA A DIA ME REFAZ
IOGURTE É LEITE, TEM SAÚDE E MUITO MAIS
VEM NO RITMO DO TIGRE DE SÃO GONÇALO
ALIMENTA SEU POVO APAIXONADO
CADA PORÇÃO TRAZ UM CUIDADO ESPECIAL
PARA O DELEITE E A EMOÇÃO NO CARNAVAL