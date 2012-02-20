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Carnaval 2012

Unidos do Porto da Pedra entra na Sapucaí e canta a origem do iogurte

Estadão

20 Fevereiro 2012 | 03h12

Quinta escola a entrar na Sapucaí na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio, a Unidos do Porto da Pedra vem com 32 alas, 7 alegorias e 3.800 componentes e canta a origem do iogurte, dando ênfase à principal matéria-prima, o leite, e os demais derivados dele. Em 1985, a Porto da Pedra passou de bloco para escola.

Segue abaixo o samba-enredo da Porto da Pedra:

Título: “DA SEIVA MATERNA AO EQUILÍBRIO DA VIDA”.
Autores: Vadinho – Fernando Macaco – Tião Califórnia – Cici Maravilha –Bento – Denil – Oscar Bessa
Intérprete: Wander Pires

POEMA À VIDA E AO SEIO JORRANDO AMOR

A SEIVA MATERNA,

MEU PORTO DA PEDRA ALIMENTOU
HERA GERA O CAMINHO DAS ESTRELAS
MÃE LOBA AMAMENTOU O GRANDE IMPÉRIO
MISTÉRIO NO DESERTO DA SOLIDÃO

O MERCADOR VIU A TRANSFORMAÇÃO

DO LEITE EM PRIMEIRA IGUARIA

A FÉ SE ENVOLVEU E FOI SABOREAR

NA HISTÓRIA, A HUMANIDADE VIVE A CULTUAR

A DÁDIVA QUE FEZ O ANIMAL SAGRADO

FERMENTOU FARTURA E SABER

FONTE RICA DE PRAZER
NO CALOR DESSA RECEITA, DEIXA PROVAR

A COMBINAÇÃO PERFEITA AO PALADAR
A ESSÊNCIA É DERIVADA DA MISTURA DOS SABORES

É NO MEL QUE SE ADOÇA A MAGIA DESSAS CORES

 

 

SEGUIU O ALIMENTO VENCENDO BATALHAS

ESSE DOCE SABOR PELO MUNDO

COM O TEMPO ROMPENDO MURALHAS

BRILHOU A LUZ DA CIVILIZAÇÃO

PELOS MARES NAVEGOU

EMBALANDO A EVOLUÇÃO

LEVEZA, O EQUILIBRIO SE TRADUZ EM BELEZA

DO DIA A DIA ME REFAZ

IOGURTE É LEITE, TEM SAÚDE E MUITO MAIS

 

 

VEM NO RITMO DO TIGRE DE SÃO GONÇALO

ALIMENTA SEU POVO APAIXONADO

CADA PORÇÃO TRAZ UM CUIDADO ESPECIAL

PARA O DELEITE E A EMOÇÃO NO CARNAVAL

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