X-9 Paulistana canta o Rally dos Sertões e a Semana de Arte Moderna

A X-9 Paulistana guiou o público por um passeio pelo País unindo dois temas diferentes: os 20 anos do Rally dos Sertões e os 90 anos da Semana de Arte Moderna.

[galeria id=2198]

De acordo com a sinopse do enredo divulgado pela escola, a principal preocupação foi “enaltecer as belezas, as riquizas naturais, a fauna, a flora, os frutos dessa terra mãe gential”.

O enredo apresentado aos jurados foi batizado com um nome tão grande quanta a diferença que separa os temas: “Trazendo para os braços do povo o coração do Brasil… A X-9 Paulistana num grande rally desbrava os sertões dessa gente varonil!”

Musas como Mayra Cardi, ex-BBB, a miss bumbum Rosana Ferreira e a ex-chacrete Rita Cadillac animaram o público e aagremiação foi um dos destaques do primeiro dia do sambódromo do Anhembi.

Veja as musas do primeiro dia de Carnaval de São Paulo