A X-9 Paulistana entrou no sambódromo do Anhembi por volta das 2h05 desta madrugada de sábado, 18. De acordo com a sinopse do enredo divulgado pela escola, a principal preocupação é “enaltecer as belezas, as riquizas naturais, a fauna, a flora, os frutos dessa terra mãe gential”.

