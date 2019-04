Vila Isabel é a campeã do carnaval do Rio de 2013

A campeã do desfile das escolas de samba carioca de 2013 é a Vila Isabel. A agremiação terminou o apuração com 299,7 pontos, acima da Beija-Flor, que teve 299,4, e ficou em segundo lugar. Veja também: Apuração completa das escolas de samba do Rio O desfile da escola campeã Cobertura em vídeo do carnaval 2013