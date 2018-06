Acadêmicos do Tatuapé

Desfile: Sexta, 08 de fevereiro, às 23h15

Enredo: Beth Carvalho, a madrinha do samba

Carnavalesco: Mauro Xuxa

Intérprete: Vaguinho

“Hoje estendo meu manto

Azul e branco pra vê-la passar

Carioca da gema, sua vida é um poema

Estrela que nasceu para brilhar

Ao som dos acordes do seu violão

Que não se calou diante da opressão

Musicalidade verdadeira (me leva)

Em suas andanças por mangueira (me leva amor)

Cantou folhas secas, pra emocionar

“As rosas não falam”, exalam perfume no ar

Um grito de gol, explode a paixão

Botafogo no seu coração

Chora! é o brasil inteiro a cantar

Samba…debaixo da tamarineira

“De pé no chão”, na palma da mão

Vai “caciqueando” a noite inteira

Beth…grandes sambistas revelou

Beth…com seus sambas encantou

Nos versos de tantos poetas

Desperta orgulho e emoção

Do mundo veio a consagração

Sua voz ecoou, no espaço sideral

Discos de ouro, prêmios conquistou

A diva do meu carnaval

Ao som do agogô é qualidade especial

Vem no sacode já é…Tatuapé

O povo todo te aclama

Beth Carvalho, a madrinha do samba

Beth Carvalho, a madrinha do samba”

Site: www.academicosdotatuape.com.br

Fundação: 26/10/1952