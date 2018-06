Acadêmicos do Tucuruvi

Desfile: Sábado, 09 de fevereiro, às 04h

Enredo: Mazzaropi: O adorável caipira. 100 anos de alegria

Carnavalesco: Wagner Santos

Intérprete: Igor Sorriso

Compositores: Felipe Mendonça, Maurício Pito, Leandro Franja, Márcio Alemão, Henrique Barba e Fábio Jelleya

“Sai da frente, a alegria vai passar

É mazzaropi, artista popular

Nos palcos da vida, te faço sorrir

Aplausos, lá vem Tucuruvi!

Hoje tem gargalhada, tem sim senhor!

Vou cair na folia

Minha fantasia é feita de amor

Pela arte, quis o destino

Corre nas veias um dom divino

No picadeiro, foi aprendiz

O teu sorriso me faz feliz

Quando a cortina se abriu

O maior dos caipiras surgiu

Do interior paulista pra todo meu brasil

A carrocinha levou o gato da madame

Vendedor de linguiça não vende salame

O jeca tatu não é puritano… ha! ha! ha!

Ele é corintiano

Está no ar, “pro cêis” escutar (laiá laiá)

Nas ondas do rádio, piadas, canções

Da tela da tv eu fiz espelho pra gente se ver

No rancho alegre encontro com você (vem me ver)

No cinema nacional, entro em cena de novo

Sucesso, tá na boca do povo!

Atrás de um sonho eu vou

O final feliz encontrar

A estrela do meu carnaval (lá do céu)

É a força que vai me guiar”

Site: www.academicosdotucuruvi.com.br

Fundação: 1/2/1976