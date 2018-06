Ainda dá para achar fantasia em 7 escolas

Para quem decidiu de última hora desfilar no sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, ainda dá tempo para encontrar fantasias. É possível escolher opções na Acadêmicos do Tatuapé, Vai-Vai e X-9, que desfilam nesta sexta-feira, 8, e Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Unidos de Vila Maria e Acadêmicos do Tucuruvi, que saem no sábado.

Este ano, algumas agremiações investiram nas vendas online, o que fez o acervo de algumas delas acabar rápido. É o caso da Mancha Verde, cujo figurino está esgotado já há duas semanas. A escola credita o sucesso à loja virtual. “Muitos palmeirenses do interior compraram pela internet pela facilidade”, afirma Pedro Azevedo, da escola.

Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel também usaram o site para vender, e afirmam que pelo menos 35% das fantasias foram adquiridas por esse meio. A partir de hoje, porém, já não dá para comprar online, só nas quadras – há foto das fantasias na página na internet de cada escola. Como sobraram poucas unidades, vale ligar para os chefes de ala – os telefones estão nos sites – e confirmar se ainda há o modelo. A Mocidade Alegre, por exemplo, só tinha 60 fantasias na quarta-feira.

Na Acadêmicos do Tucuruvi, existe figurino para seis alas e até para destaques de carro. Os preços variam de R$ 150 a R$ 200 (alas comuns) e R$ 800 a R$ 1,2 mil (destaques). O presidente da X-9, José Manoel Gaspar, diz que ainda há figurinos para nove alas, a um preço médio de R$ 300. Já a Vai-Vai tem roupas para cinco alas. Segundo as escolas, as vendas deste ano permaneceram estáveis em relação a 2012.

Hotel. A Acadêmicos do Tatuapé resolveu inovar. Por R$ 589, dá para desfilar e até se hospedar no Blue Tree Towers Anália Franco, na zona leste, com direito a CD com as músicas do carnaval e visita ao barracão da escola – primeira a sair nesta sexta-feira.

Juliana Deodoro e Nataly Costa, O Estado de S. Paulo