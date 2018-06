Beija-Flor traz o cavalo mangalarga marchador para a avenida

Fábio Grellet – O Estado de S.Paulo

Contando a história do cavalo mangalarga marchador, tema escolhido em razão do patrocínio da associação de criadores da raça, a Beija-Flor desfilou como uma das favoritas ao título. Afinal, a escola ganhou seis dos últimos dez carnavais do Rio.

Confira os destaques da apresentação:

00h31 – FÁBIO GRELLET: A comissão de frente deve ganhar a simpatia do público: apresenta São Jorge, padroeiro da Beija-Flor e muito cultuado pelos sambistas em geral. Ele está acompanhado por seus soldados.

00h44 – FÁBIO GRELLET: Logo atrás da comissão de frente vem o casal de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selmynha Sorriso.

01h00 – FÁBIO GRELLET: A agremiação também tem cavalos de Tróia e animais importantes em civilizações primitivas. O traje dos ritmistas faz menção aos ciganos.

01h13: A escola de samba traz cerca de 3.800 integrantes, divididos em 43 alas, para apresentar o enredo Amigo Fiel, do Cavalo do Amanhecer ao Mangalarga Marchador.

01h19: Forma-se um buraco na evolução da Beija-Flor devido a problema em alegoria.

01h31: “Sou mangalarga marchador!/ Um vencedor, meu limite é o céu!/ Eu vim brilhar com a Beija-Flor…/ Valente guerreiro, amigo fiel!”.