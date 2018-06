Bell Marques faz encontro de trios com filhos, do ‘Oito7Nove4’

SALVADOR – O primeiro grande encontro do carnaval de Salvador ocorreu já em sua noite de abertura, no Circuito Osmar (Campo Grande). O Chiclete com Banana, que fazia sua apresentação gratuita no comando do Trio Skol, encontrou o trio da dupla Oito7Nove4, dos cantores Pipo e Rafa Marques, filhos do vocalista do Chiclete, Bell Marques, na Praça Castro Alves.

O encontro rendeu mais de uma hora de parceria entre as bandas, para alegria da multidão que se espremia ao redor da praça. Os grupos tocaram tanto hits do Chiclete, como Diga que Valeu, Cara, Caramba, Sou Camaleão e Ele Não Monta na Lambreta, quanto lançamentos do Oito7Nove4, como Tá a Fim de Namorar.

Tiago Décimo, O Estado de S. Paulo