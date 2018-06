RIO – Cerca de 5 mil pessoas seguiram o bloco Volta, Alice, em Laranjeiras, na zona sul do Rio, na manhã desta segunda-feira (11).

Os primeiros foliões chegaram por volta das 8h na parte baixa da Rua Alice. Às 10h, o bloco subiu rua acima homenageando este ano as belezas do Rio de Janeiro. O batuque da bateria contou com 90 ritmistas.