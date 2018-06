Blocos podem desfilar em ruas pouco movimentadas em São Vicente

Zuleide Barros, São Vicente – Depois de uma semana de tensão, com muito protesto dos carnavalescos, a Justiça voltou atrás e autorizou os desfiles de blocos em São Vicente – desde que ocorram em ruas de pouco movimento. Assim, o tradicional bloco Ba-Baianas Sem Tabuleiro vai poder desfilar neste domingo, a partir das 10 horas, pelo 76º ano na cidade.

A decisão foi tomada no final da tarde de sexta-feira, 8, quando o juiz Renato Santiago Garcez despachou ofício garantindo que a Justiça não impedirá o desfile de blocos.

A diretoria do Ba-Baianas, que desfila com homens travestidos de mulher e faz uma sátira de acontecimentos políticos da cidade e do País, já avisou que fará um percurso alternativo, percorrendo apenas o entorno do estádio do São Vicente Atlético Clube, onde faz sua concentração, e as ruas do Parque Bitaru, sem transitar nas vias centrais da cidade.