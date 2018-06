Bola Preta leva mais de 2 milhões às ruas do Rio de Janeiro

Foto: Ricardo Moraes/ Reuters

Vinicius Neder, Rio – Começou cedo a folia nas ruas do Rio neste sábado, 9. Antes das 9 horas teve início a aglomeração de foliões ao longo da Avenida Rio Branco, a principal do centro, por onde passa o Cordão do Bola Preta, um dos mais tradicionais e populares blocos da cidade. Os organizadores calcularam que entre 2 milhões e 2,5 milhões de pessoas passaram pela avenida.

Neste ano, a Prefeitura do Rio prevê que 6 milhões de foliões devam acompanhar os 492 blocos autorizados a desfilar. Entre sábado e a Quarta-feira de Cinzas, haverá 357 apresentações, um movimento que cresceu na última década e transformou o carnaval do Rio, atraindo cariocas que antes viajavam e turistas do Brasil e do exterior.

No Cordão do Bola Preta, foliões de todas as tribos e idades se divertiram. As fantasias pretas e brancas predominavam, mas também era possível ver homens vestidos de mulher, famílias com carrinho de bebê e grupos de amigos com “uniformes” alusivos ao Bola Preta.

“Há seis anos a gente vem ao Bola Preta com a camisa que criamos”, contou o aeroportuário Fernando Ribeiro, frequentador do bloco há dez anos. Ao seu lado, uma marinheira de primeira viagem: sua namorada, Isadora Peres Nunes. “O carnaval no Rio está cada vez mais cheio, mas só viajei para a fora da cidade duas ou três vezes no feriado”, completou Ribeiro.

Com o crescimento da folia no Rio, o movimento dos turistas se inverteu. A administradora Thiara Freitas da Silva, veio de Castelo (ES) para visitar a tia, Ana Lúcia Bonfim, na expectativa de pular nos blocos da cidade. “Estou esperando minha prima para fazer a agenda dos blocos”, disse Thiara ao lado da tia, enquanto as duas aguardavam o Cordão do Bola Preta passar. “É a primeira vez que venho ao Bola Preta”, disse Ana Lúcia, que mora no Rio, mas confessou que sempre teve certo receio de ir ao desfile do bloco no sábado de carnaval.