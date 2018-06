Carnaval de São Paulo registra 12 boletins de ocorrência no Sambódromo

Artur Rodrigues, São Paulo – Os três dias de desfile do Carnaval paulista só tiveram o registro de 12 boletins de ocorrência no Sambódromo do Anhembi. “Foi o Carnaval mais seguro. Oito boletins foram de perda de documentos”, disse o delegado divisionário da Delegacia do Turista (Deatur), Osvaldo Nico Gonçalves.

Segundo ele, a ocorrência mais grave foi um furto, em que o ladrão foi preso. No ano passado, segundo ele, foram registrados mais de 30 boletins.

A apuração está com a segurança reforçada, diz Nico. “São 30 investigadores e quatro delegados. No ano passado, a equipe total era de 12 pessoas”, disse.