Chuva e o trânsito atrapalham a chegada dos espectadores ao Sambódromo

Tiago Dantas – O Estado de S.Paulo

A chuva e o trânsito atrapalharam a chegada dos espectadores ao sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital, na noite desta sexta-feira, dia 8.

Por volta das 23h, 15 minutos antes do início do desfile da Acadêmicos do Tatuapé, ainda havia muitos lugares vazios na arquibancada, principalmente no setor D, no meio do sambódromo e nos locais mais próximos à concentração.

No meio da tarde, a Ingresso Fácil havia divulgado que ainda havia entradas disponíveis. Apesar disso, já era possível ver bandeiras da Rosas de Ouro, segunda a entrar na avenida na primeira noite de desfiles, e da Mancha Verde no meio de guarda-chuvas e capas.