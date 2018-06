Conheça os enredos do Grupo Especial do Rio

Em 2013, 12 escolas irão desfilar no Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro nos dias 10 e 11 de fevereiro. Nos dois dias, os desfiles começam às 21h e devem seguir até às 03h50.

Neste carnaval, um detalhe chama a atenção: dez das 12 escolas do Grupo Especial do Rio buscaram parcerias e financiamento para os desfiles. Entre os temas patrocinados estão uma raça de cavalo, histórias da Alemanha e da Coreia do Sul, novelas e até um festival de música.

A apuração será, como de costume, na quarta-feira de cinzas, às 15h.