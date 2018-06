Desfiles do Grupo Especial do RJ terminam nesta segunda, 11

Mais seis escolas de samba passarão pela Marquês de Sapucaí nesta segunda-feira, 11, para encerrar as apresentações do Grupo Especial do carnaval carioca. Os desfiles começam às 21h. Na noite anterior, outras seis agremiações passaram pela avenida.

Confira a ordem de entrada das escolas de samba no segundo dia de desfiles:

21:00 – São Clemente

22:05 – Mangueira

23:10 – Beija-flor

00:15 – Grande Rio

01:20 – Imperatriz

02:25 – Vila Isabel

Neste carnaval, um detalhe chama a atenção: dez das 12 escolas do Grupo Especial do Rio buscaram parcerias e financiamento para os desfiles. Entre os temas patrocinados estão uma raça de cavalo, histórias da Alemanha e da Coreia do Sul, novelas e até um festival de música.

+ ESPECIAL: saiba tudo sobre o Carnaval 2013

+ Sobrevoo virtual mostra estrutura da Sapucaí; assista

A apuração será, como de costume, na quarta-feira de cinzas, às 15h.