Desfile: Sexta-feira, 08 de fevereiro, às 04h50

Enredo: Dragão, guardião real mostra seu poder e soberania na corte do carnaval

Carnavalesco: André Cezari

Intérprete: Daniel Collete

Compositores: Dico, Armênio, Ricardo, Wagner e Derico

Tenho orgulho de ser, Dragão

A força e a garra, Paixão

Encontrei a felicidade

A outra metade do meu coração

“Liberte a sua emoção

O meu guardião vai passar

Entre Rainhas e reis, trovador eu serei

Segredos, aventuras hei de revelar

Poder, sabedoria e coragem

Vão formar a sua imagem

No Brasão de um guerreiro

Que segue a lutar, vai atravessar

Gerações no mundo inteiro

Realidade, Sonho ou Ilusão

Ser personagem, herói ou vilão

A vida imita a arte

Dando asas à imaginação

Bandeiras irão tremular

No Céu do oriente é uma estrela a brilhar

Exala a chama da Paz

Na lição dos seus ancestrais

De lá pra cá eu te vi voar

Cruzar fronteiras no céu e mar

Pousar na passarela, fazendo a platéia se arrepiar

Carnaval, vem chegando Dragões da Real

Retrato de um povo, onde a alegria é geral

Trazendo a magia ao folião, é festa na coroação

Do amor ao Pavilhão”

Site: www.escoladesambadragoes.com.br

Fundação: 17/03/2000