Encontro de trios reúne três gerações de músicos em Salvador

Tiago Décimo, de O Estado de S.Paulo

Evento que encerra oficialmente o carnaval de Salvador, o tradicional encontro de trios na Praça Castro Alves reuniu, na noite dessa terça-feira, 12, três gerações de músicos baianos, além de muitos convidados.

Os dois trios que se encontraram no local eram comandados pelo agora ex-vocalista da Banda Eva, Saulo Fernandes – que fez seu desfile de despedida à frente do Bloco Eva sem cordas (sem cobrança de ingresso), no Circuito Osmar (Campo Grande) – e pelo mais antigo cantor de trio, Moraes Moreira.

Em um palco instalado na praça, também participou do encontro o músico Luiz Caldas, apontado como o criador da chamada axé music. E os três ainda contaram com o apoio de vários convidados, como os cantores Magary Lord, Ju Moraes, e Denny (vocalista da Timbalada).

Juntos, os artistas cantaram alguns sucessos de Moraes, como Preta Pretinha e Chão da Praça, além de hits do Eva, como Circulou, uma das músicas mais tocadas do carnaval do ano passado.

Apesar de o encontro ter marcado o fim da folia, a festa em Salvador segue até por volta do meio-dia desta quarta-feira, 13, quando está previsto o término do arrastão, um desfile informal e sem cordas que reúne algumas das principais atrações do carnaval.

Este ano, Ivete Sangalo desfila no arrastão junto com Daniela Mercury, Saulo Fernandes e Dan Miranda, da banda revelação deste carnaval, Filhos de Jorge.