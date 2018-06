Conheça os enredos paulistanos de 2013

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo acontece em dois dias: 8 e 9 de fevereiro. Serão 14 escolas no Parque Anhembi, na zona norte da capital, sete em cada dia. Na sexta-feira, o desfile começa às 23h15 e, no sábado, a folia começa mais cedo, às 22h30. Cada escola terá até 65 minutos para apresentar o enredo.

Nesse ano, a apuração está marcada para o dia 12, terça-feira, e será feita sem a presença do público depois que integrantes das escolas de samba invadiram a área e rasgaram votos em 2012.

Confira os enredos e as letras dos sambas de todas as escolas.