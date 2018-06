Estação Primeira de Mangueira

Desfile: Segunda-feira, 11 de fevereiro às 22h05

Enredo: Cuiabá: Um Paraíso no Centro da América!

Carnavalesco: Cid Carvalho

Intérpretes: Luizito, Zé Paulo Sierra, Ciganerey e Agnaldo Amaral

Compositores: Lequinho, Junior Fionda, Paulinho Carvalho, Igor Leal

Dai-me inspiração oh Pai!

Pois em meus versos quero declamar

A capital da Natureza, eternizar

Embarque na Estação Primeira

O Mestre a nos guiar

Bambas imortais, o Eldorado dos antigos carnavais

Num relicário de beleza sem igual

Fonte de riqueza natural

Cidade formosa… Verde… Rosa

Teu nome reluz, Vila Real do Bom Jesus

O apito a tocar preste atenção!

Mistérios e lendas de assombração

Segui com coragem, mostrei meu valor

Eu sou Mangueira a todo vapor

Em cada lugar, um “causo” que o povo contou

Em cada olhar, na arte num poema brilhou

Um doce sabor, tempero pro meu paladar

Procure seu par, a festança vai começar

Na bênção de São Benedito eu vou

Dançar com o meu amor, o sonho enfim chegou

Ao Paraíso, emoldurado em cintilante céu azul

Bendita sejas terra amada!

No coração da América do Sul

É hora de darmos as mãos

Agora seguir na missão

Sustentar na mesma direção

Mangueira no trem da emoção

Viaja na imaginação

Teu samba é madeira, é jequitibá

É poesia dedicada a Cuiabá