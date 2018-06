Fila de espera na chapelaria de camarote gera brigas

Juliana Deodoro – O Estado de S.Paulo

Pelo menos duas brigas aconteceram dentro do camarote da Brahma por causa da fila de espera na chapelaria, no começo da manhã deste sábado, 09. A fila se estendia por quase 100 metros e, segundo os foliões, a espera era de mais de 2 horas. “Um evento como esse tem que ser mais organizado”, reclamou a nutricionista Bianca Correa, de 19 anos.

Pelo sistema de som, funcionários do camarote orientavam as pessoas a “dar uma volta, pegar algo para comer” e evitar a fila. O aposentado Luiz Deoclécio, de 58 anos, estava exausto. “De zero a dez, dou nota 2, porque sou benevolente.” Ele afirmou que não vai voltar no sábado para o segundo dia de desfile. “Deus me livre. Chega de sofrimento.”