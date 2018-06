Maioria das cidades do interior paulista encerra desfiles na noite deste domingo

Rene Moreira, São Paulo – Desfiles de escolas de samba, apresentação de blocos carnavalescos e trio elétricos nas praças públicas são as atrações do momento na região de Ribeirão Preto (SP). O carnaval já está arrastando milhares para a folia em cidades como Franca, Batatais, Descalvado, Jaboticabal e Bonfim Paulista. Nos locais onde não há desfile, as prefeituras colocaram bandas para tocar de graça para a população.

Jaboticabal é uma das cidades que trocaram o desfile por apresentação de bandas. Na cidade a “Festfolia”, como foi denominada, acontece na Estação de Eventos Cora Coralina, localizada na Praça do Café, no centro. A expectativa é atrair milhares de foliões todas as noites até o fim do carnaval. Também haverá matinês para as crianças neste domingo e na terça-feira, às 15h, com segurança reforçada para evitar qualquer problema.

Em Franca, nem mesmo a chuva afastou o público do concurso de samba enredo na noite dessa sexta, 8. Após o evento, uma banda tocou músicas de carnaval até a madrugada de sábado na Passarela do Samba José Renato Rosa, localizada na avenida Integração. Neste domingo será a vez das escolas se apresentarem e depois, novamente, haverá show gratuito para o público presente.

Em Ribeirão Preto, os desfiles das escolas de samba prosseguem neste domingo, 10, a partir das 20h, na Avenida Mogiana, zona norte da cidade. Estarão desfilando Afoxé Ogun Oya, Imperadores do Samba, Falcão de Ouro e Embaixadores. Já na vizinha Bonfim Paulista, as duas escolas da cidade – Unidos da Vila e Acadêmicos de Bonfim – se apresentarão em dias diferentes na praça central até a terça-feira. A população também poderá se divertir com o bloco “Os Alegrões” que desfila no Parque Maurílio Biagi na tarde de domingo.

Em Sertãozinho, a Prefeitura trocou o desfile por shows em diferentes pontos do município. Na noite deste sábado as festas estavam marcadas para o Centro de Convivência do Idoso, no Jardim Solijumar, e no Centro Esportivo Mogiana, no Jardim Alvorada. O “CarnaFunk”, como é chamado, tem como atrações o Grupo Cheiro de Samba e o DJ Quaranta. No domingo, às 16h, é a vez da matinê com a banda STZ Jazz Band, no Centro Comunitário de Cruz das Posses, distrito de Sertãozinho.

Ainda em Sertãozinho, a Società Italo-Brasiliana realiza o “Carnevale a Venezia”. Trata-se de baile de máscaras que acontecerá às 20h30 de segunda-feira, no bairro Pati, localizado na vicinal que liga Sertãozinho à Dumont (SP).

Em Descalvado, a atração de domingo é a bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, que faz apresentação com passistas, a partir das 20h30, no Ginásio de Esportes. Na cidade muita gente se divertiu na noite de sexta com a Banda Virada do Século, que tocou de graça. Já em Araraquara o destaque do sábado fica por conta do desfile das escolas de samba.

Tecno. Nem tudo, porém, é carnaval na região de Ribeirão Preto. Em Altinópolis, um festival de música eletrônica reúne até quarta-feira milhares de pessoas em uma fazenda. A sétima edição do “Soulvision Festival” tem 40 grupos de 20 cidades brasileiras que se apresentam sempre a partir das 19h30. A melhor banda será premiada com R$ 10 mil.