Mocidade Alegre comemora bicampeonato com bateria na quadra

Foto: JB Neto/ Estadão

Juliana Deodoro, São Paulo – A alegria pelo título do carnaval paulistano de 2013 era imensa já do lado de fora da quadra da Mocidade Alegre, no bairro do Limão, zona norte da capital. Por minutos, o samba enredo da escola foi cantado a capela. Quando a bateria começou a tocar, a quadra explodiu.

Para a diretora de harmonia Cláudia Ginicolo, a festa do bicampeonato contará pelos dois últimos títulos. Por causa da confusão no ano passado, a comemoração da escola foi prejudicada. “Hoje vamos ter a festa mesmo. A sensação é de extase, alegria, dever cumprido. Não deixamos resquícios para dúvidas”, disse.