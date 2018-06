Mocidade Independente de Padre Miguel

Desfile: Domingo, 10 de fevereiro às 01h20

Enredo: Eu vou de Mocidade com Samba e Rock In Rio – Por um mundo melhor

Carnavalesco: Alexandre Louzada

Intérprete: Luizinho Andanças

Compositores: Jefinho Rodrigues, Jorginho Medeiros, Marquinho Indio, Domingos PS, Moleque Silveira e Gustavo Henrique

Em verde e branco reluziu

Um sonho de amor e liberdade

Da lama então, a flor se abriu

Cantei a paz a igualdade

Estrelas mudam de lugar

A minha popstar chegou rasgando o céu

Num big bang musical

Faço meu Carnaval, eu sou Padre Miguel

A vida é um show, Maraca é vibração

”É o samba/rock meu irmão”

Pandeiro e guitarra, swing perfeito

Não tem preconceito, a nossa união

Meu baticumbum é diferente

Não… Não existe mais quente

Música me leva…

O meu destino é a alegria desse mar

Vou pra Lisboa, eu vou na boa

E numa só voz ecoar

Muito mais que um som pra curtir

Conquistei a arena de Madrid

Meu Rio… Voltei morrendo de saudade

Na Apoteose é nova edição, overdose de emoção

Uma onda me embala, invade a alma

No peito explode a minha paixão

Um mundo melhor… Que felicidade

No Rock In Rio eu vou de Mocidade