Neguinho da Beija Flor está confiante na vitória

Clarissa Thomé, Rio de Janeiro – Neguinho da Beija Flor, intérprete da escola de Nilópolis, está confiante no título do Carnaval carioca. Apesar dos problemas de evolução que a escola teve provocados por um defeito em um carro alegórico. “Isso é superável nos outros quesitos. Se perdemos uns décimos, não vai fazer efeito no fim”, disse.

Neguinho afirmou que este ano reduziu pela metade o número de cantores no carro de som – de dez para cinco. “Muitos cantores viram a voz referência da escola. Vim acompanhado só de quatro e o resultado foi perfeito. No desfile das campeãs vou vir acompanhado só de três”, disse o compositor.

Na passarela do samba, começa a aumentar a movimentação com a chegada dos dirigentes das agremiações. O início da apuração está previsto para as 16h.

