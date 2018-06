Nenê de Vila Matilde

Desfile: Sábado, 09 de fevereiro, às 22h30

Enredo: Da Revolta dos Búzios à atualidade. Nenê canta a igualdade

Carnavalesco: Pedro Alexandre, Eduardo Caetano e Rafael Condé

Intérprete: Celsinho Mody

Compositores: Cláudio Russo, J. Veloso, Marquinhos, Ney do Cavaco, Medina

Quando a igualdade não havia

A Revolta foi a via

Contra a força da opressão

Uma voz se ergueu outras mais então

Movimento que surgia…

Salve o povo da Bahia!

Sei que a rebeldia que trago no peito

Tenho direito de eternizar

O canto libertário que se espalha pelo ar

Lutar, acreditar, sonhar… ser mais Brasil

Criar a pátria amada mãe gentil

Há nos Búzios a mensagem de cada irmão

No Quilombo novos ares libertação

Em Canudos Conselheiro, e a sua fé

Cabanagem no Pará, na Nenê samba no pé

Vai o baticum do Olodum no pelourinho

Um só coração, um só caminho

Canto à igualdade, levo à união

Venço toda a discriminação

Sonhei que a terra é do agricultor

Cidadão encontrou o abrigo do lar

Eu vi a força unificando a luta sindical

Mulheres defendendo um ideal

De volta ao seu lugar a Zona Leste incendeia

O Anhembi vai levantar

A minha Vila tem sangue na veia

Chegou, chegou no templo do samba

O gueto da gente, a mais querida

No coração Matildense

Nenê é minha Águia, minha vida…

Site: www.nenedevilamatilde.com.br

Fundação: 01/01/1949