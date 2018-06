Presidente do Salgueiro diz que escola fez carnaval “digno”

Heloisa Aruth Sturm, Rio de Janeiro – A presidente do Salgueiro, Regina Celi Duran, acaba de chegar ao sambódromo para acompanhar a apuração, que começa em instantes. No ano passado, a escola terminou em segundo lugar em uma disputa acirrada com a Unidos da Tijuca. Neste ano, também está entre as favoritas ao título. “Fizemos um bom desfile, agora temos de esperar o resultado. Mas o nosso carnaval foi digno para avenida”, disse Regina.

