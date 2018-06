Rapper coreano PSY rouba a cena do carnaval de Salvador

Tiago Décimo – Salvador – Em noite que contou com algumas das principais estrelas da axé music no Circuito Dodô (Barra – Ondina), como Timbalada, Chiclete com Banana e Daniela Mercury, coube ao rapper coreano Psy incendiar o carnaval de Salvador.

O cantor chegou ao circuito no início da noite, passou pelo Camarote Expresso 2222, de Flora e Gilberto Gil, na Barra, e embarcou no trio de Claudia Leitte, que comandava o Bloco Cocobambu. Já em seguida, cantou seu hit Gangnam Style – fazendo integrantes do bloco e foliões pipoca dançarem a coreografia mundialmente conhecida.

Psy voltou a cantar o hit outras três vezes ao longo do circuito, tentou dançar hits de Claudia Leitte, como Largadinho, a aposta dela para este carnaval, e chamou a atenção pela simpatia durante o desfile.

Quando o trio comandado pela cantora chegou ao Camarote Claudia Leitte, nas proximidades de Ondina, o rapper desembarcou. Bastante aplaudido, ele agradeceu aos fãs brasileiros, em português, e deixou o circuito.

Ainda hoje (sexta-feira), o cantor embarca para o Rio, onde acompanha o desfile das escolas de samba da Série A, amanhã.