Rapper do ‘Gangnam Style’ vai cantar em trio em Salvador

O carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira em Salvador, com show gratuito da banda Chiclete com Banana no Circuito Osmar (Campo Grande). Nesta sexta, a atração será o rapper sul-coreano Psy – do hit mundial Gangnam Style, que bateu o recorde do You Tube com 1,2 bilhão de visualizações. Ele vai cantar no trio elétrico de Claudia Leitte no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e depois curtir a folia no camarote dela. Dois milhões de pessoas, incluindo 500 mil turistas, são esperadas nos circuitos.