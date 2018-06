Salgueiro comemora 60 anos em grande estilo

Clarissa Thomé e Antonio Pita – O Estado de S.Paulo

RIO – Num enredo sobre celebridades, o Salgueiro levou poucos famosos para a avenida. A escola da Tijuca, que completa 60 anos, comemorou a data em grande estilo, com um dos mais caros desfiles deste carnaval. Foi recebida aos gritos de “é campeã” e é uma das favoritas. Foi a segunda escola a se apresentar – a Inocentes de Belford Roxo, que abriu a noite, enfrentou problemas na estreia na Sapucaí e deverá ser penalizada por ter estourado o tempo da apresentação.

Os carnavalescos Márcia e Renato Lage, do Salgueiro, abriram o desfile com uma sátira à briga de egos entre famosos. Atores travestidos de Marilyn Monroe e Amy Winehouse disputavam espaço no alto de uma limousine. Estavam cercados por paparazzi, seguranças. Marilyn levou a pior – foi arremessada por Amy e amparada pelos seguranças.

A briga por 15 minutos de fama veio representada em outros carros, como o Photoshopping, um mercado onde se pode comprar a forma perfeita. A riqueza da escola, que teve patrocínio de R$ 3,5 milhões da revista Caras, ficou clara no abre-alas. Só esta alegoria custou R$ 500 mil – era um painel formado por 4,5 milhões de leds. A fantasia da rainha de bateria, Viviane Araújo, custou R$ 50 mil, bordada com 40 mil cristais.

Entre os famosos, o ator Eri Johnson, a atriz Cacau Protásio (a empregada Zezé de Avenida Brasil) e a funkeira Valeska Popozuda.

Na bateria Furiosa, de mestre Marcão, as atenções foram voltadas para a pequena ritmista Maria Eduarda Batista Lima da Silva, de 9 anos. Treinada pelo próprio mestre, ela tocou tamborim e dividiu os flashes com Viviane Araújo.

22h44 – EQUIPE AE: Vice-campeã do carnaval do Rio em 2012, a tradicional Acadêmicos do Salgueiro é a segunda escola a desfilar na Marquês de Sapucaí neste domingo, 10, e já está na avenida. Para conquistar a arquibancada e juízes no sambódromo, além de espectadores ao redor do mundo, o enredo da agremiação é Fama, que quer traduzir tudo o que a humanidade fez e faz para melhor aparecer.

22h51 – EQUIPE AE: Nas cores vermelho e branco, enredo assinado por Renato Lage e Márcia Lage, a Salgueiro vem com cerca de 4.100 componentes que se dividem em 36 alas e sete alegorias. O outro símbolo da escola – o fogo – promete mais uma vez ser apresentado de forma inédita e ousada.

23h04 – CLARISSA THOMÉ: Amy Winehouse, Marilyn Monroe e Chacrinha estão na comissão de frente da Salgueiro. Os sósias foram selecionados pelo coreógrafo Hélio Bejani. A comissão tem os personagens que cercam celebridades: fotógrafos, motoristas e seguranças.

23h12 – CLARISSA THOMÉ: A escola apresenta um dos mais luxuosos desfiles. Só o abre-alas da escola custou R$ 500 mil. Tem um painel com 4,5 milhões de LED.

23h20 – CLARISSA THOMÉ: A agremiação tem a mais nova integrante de bateria a desfilar. Com apenas 9 anos, Maria Eduarda Batista Lima da Silva toca tamborim. “Estou emocionada. Já chorei muito”. A pequena foi treinada pelo mestre Marcão, que comanda a “furiosa”.

23h25 – CLARISSA THOMÉ: Vencedora do reality show A Fazenda 5, Viviane Araújo vem representando a inspiração do enredo do Salgueiro sobre a fama. A rainha de bateria veste uma fantasia avaliada em R$ 50 mil e com 40 mil cristais. Viviane diz que sempre lidou bem com a fama. “Nunca me atrapalhou em nada. Adoro ser queria pelo público, mas tenho os meus pés no chão”. Ela ainda contou que seu grande sonho é desfilar grávida na escola.

23h35 – CLARISSA THOMÉ: A escola, que completa 60 anos, traz o carro Photoshopping, uma espécie de mercado onde é possível comprar a forma perfeita – bocas, narizes e caras estão “à venda”.