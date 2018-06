União da Ilha do Governador

Desfile: Domingo, 10 de fevereiro às 0h15

Enredo: Vinícius no Plural. Paixão, Poesia e Carnaval

Carnavalesco: Alex de Souza

Intérprete: Ito Melodia

Compositores: Ginho, Júnior, Vinícius do Cavaco, Eduardo Conti, Professor Hugo e Jair Turra

Surgiu, ao som do mar, um poeta

Que brincava na areia.

Na Ilha um menino, sempre a sonhar

Fez da sua vida um poema

“Como é bom se apaixonar!”

Ó pátria amada, recebe esse menestrel!

Voz do Morro na folia, Orfeu chegou, raiou o dia!

Levou a bossa no “Tom” d’alegria

Se é canto de Ossanha, menina, então não vá!

Um berimbau vai ecoar…

Vem, meu camará!

“Menininha me chamou… Vou pra Bahia

Sou da linha de Xangô… Caô, meu guia

Odoyá… Yemanjá!

À bênção meu Pai Oxalá!”

Ê jangada… Na luz da manhã vai navegar

Segue pra Itapuã, no brilho do sol… É bom vadiar!

Um jeitinho que fascina,

Num doce balanço que não tem igual

Quando abrir a Arca de Noé…

Um riso de criança em cada olhar.

Enfim, o que importa é amar.

A noite é sua passarela,

O show não pode parar!

Onde anda você…”Poetinha”?

Saudade mandou te buscar.

A Ilha é paixão na Avenida.

Mais que nunca é preciso cantar!

Site: www.gresuniaodailha.com.br

Fundação: 07/03/1953