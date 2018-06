Unidos de Vila Isabel empolga público na Sapucaí

Equipe AE

A Unidos de Vila Isabel, última escola a desfilar pelo Grupo Especial do carnaval do Rio, fez um desfile simples e bonito, ao cantar o Brasil, celeiro do mundo – “Água no feijão que chegou mais um”.

Dentre os destaques da Vila Isabel, o terceiro casal de porta-bandeira era formado por Jackson e Dandara, neta de Martinho da Vila, um dos compositores da Vila e que também esteve presente. Quem também atraiu a atenção do público foi a apresentadora Sabrina Sato, rainha de bateria.

O desfile da escola durou 1h e 21 minutos e os integrantes deixaram a Sapucaí sob gritos da plateia de “é campeã!”

Veja os destaques do desfile:

04h39 – FÁBIO GRELLET: A comissão de frente traz caixotes, simbolizando aqueles usados para transportar frutas e verduras do campo para os estabelecimentos onde são vendidos, na cidade.

04h53 – FÁBIO GRELLET: O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira está caracterizado como plantação de milho e espantalho, e a ala seguinte representa o galo, que anuncia o raiar do dia.

05h12: “Ô muié, o cumpadi chegou/ Puxa o banco e vem prosear/ Bota água no feijão já tem lenha no fogão/ Faz um bolo de fubá”.

05h25 – FÁBIO GRELLET: Organizada e rica, a Vila é uma das poucas escolas capazes de tirar o título da Beija-Flor.

05h28: Fantasiada de espantalho, a bateria dos mestres Paulinho e Wallan entra no recuo. A rainha é a apresentadora Sabrina Sato.

05h44 – FÁBIO GRELLET: A Vila faz um desfile bonito, porém muito menos suntuoso e com alegorias menos bem acabadas do que as da Beija-Flor. O samba empolga e a escola não cometeu erros até agora, mas fica atrás da escola de Nilópolis em fantasias e alegorias.

06h18 – FÁBIO GRELLET:A Vila Isabel concluiu seu desfile e encerrou as apresentações das escolas de samba da elite do Rio. A escola não teve problemas e foi aplaudida com gritos de “campeã” pela plateia, mas não apresentou a mesma qualidade da Beija-Flor em alegorias e fantasias. A escola campeã do carnaval do Rio será conhecida nesta quarta-feira, 13.