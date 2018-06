Unidos do Belford Roxo

Desfile: Domingo, 10 de fevereiro às 21h

Enredo: As Sete Confluências do Rio Han

Carnavalesco: Wagner Gonçalves

Intérprete: Thiago Brito e Wantuir

Compositores: Billi Conty, Dominguinhos, Ildo dos Santos, Juarez Rosseto, Marã e J. J Santos

Chegou o grande dia

Ao despertar de um sonho especial

Rufam os tambores na avenida

Coreia do Sul, se faz carnaval

E… as sete confluências vão fluir

Peço águas tranquilas pra seguir

Para a deusa do vento a proteção

Rosas de Sharon

Recomeço e transformação

O respeito aos seus ancestrais

Reflete nos antigos rituais

Um rio de amor me leva

O destino soprou, saudade

Um porto seguro, o futuro revela

Um Bom Retiro de esperança e liberdade

Sinto a emoção

Em cada expressão da cultura popular

Navegar, mudar a direção

Num toque, se comunicar

A fé refletida na paz de um olhar

És um belo exemplo a seguir

Um caminho de luz a trilhar

E lá vou eu

Colhendo os frutos dessa minha união

Braços abertos a imigração

Cinquenta anos nessa pátria mãe gentil

Coreia do Sul

Tuas águas cristalinas são espelho

Na cadência da Baixada

Deságuam no meu Rio de Janeiro

Meu Oriente é você

Vim mostrar o meu valor

Inocentes, razão do meu viver

Avante, Cidade do Amor!